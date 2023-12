Passaporti, consegna anche in 3 giorni. Numeri record degli uffici di Polizia: "Emessi già 63mila documenti"

Passaporti consegnati anche in tre giorni a Firenze. Quest’anno la Polizia di Stato ha già emesso nella provincia quasi il 60% in più di documenti per l’espatrio rispetto al 2022. È quanto spiega la Questura. In particolare, i dati dei passaporti segnano già al 30 novembre un +58% di passaporti consegnati in questi 11 mesi del 2023 rispetto a tutto il 2022 e nell’anno in corso l’Ufficio passaporti della Questura insieme a quelli dei commissariati di San Giovanni, Rifredi-Peretola, Oltrarno, Sesto Fiorentino ed Empoli, hanno complessivamente emesso oltre 63mila documenti per l’espatrio. Al 31 dicembre dello scorso anno il dato si era assestato sui 40mila passaporti. I mesi nei quali vengono presentate più richieste restano sempre quelli estivi durante i quali la Polizia di Stato "ha adeguato sempre le sue risorse per non lasciare a casa nessun viaggiatore". Il modello adottato dal questore Maurizio Auriemma (nella foto), che ringrazia il personale per i risultati raggiunti, "ha puntato anche sul rafforzamento e sul decentramento degli uffici passaporti della provincia fiorentina".