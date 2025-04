Pass sosta, è proroga. Un mese per registrarsi: "Per ora 70mila iscritti. Sportelli per l’assistenza"

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

C’è una novità importante per i fiorentini che ancora non si sono registrati sul sito di Servizi alla Strada per parcheggiare l’auto gratuitamente nella propria Zcs di residenza: ci si potrà iscrivere fino al 30 maggio e anche gli Urp dei vari quartieri affiancheranno i cittadini dando informazioni. L’annuncio è stato dato in Consiglio comunale dall’assessore a Mobilità, viabilità e trmavia del Comune di Firenze Andrea Giorgio. "A oggi sono circa 70.000 i fiorentini che si sono registrati – ha spiegato Giorgio – L’obiettivo della registrazione è quello di tutelare la sosta dei residenti dal parcheggio selvaggio di chi lascia l’auto negli spazi loro riservati pur non avendone diritto, rendendo più facile il controllo della sosta che viene richiesto sia dai cittadini che dai Quartieri. Tuttavia, per agevolare i fiorentini che ancora non hanno effettuato la procedura abbiamo deciso di dare un ulteriore mese di tempo per registrare la targa. E sempre per facilitare le operazioni, specie per chi ha trovato qualche difficoltà, da lunedì prossimo sarà disponibile presso gli Urp dei Quartieri un servizio di informazione e di assistenza per dare una mano ai fiorentini per registrare la targa sul sito Sas".

Giorgio, rispondendo alle domande di attualità di Cecilia Del Re (Fd), Matteo Chelli (Fdi) e Guglielmo Mossuto (Lega) ha ribadito che "il titolo abilitativo per poter sostare è la registrazione". "Il disciplinare non introduce delle nuove sanzioni, mette come criterio per poter dimostrare di poter stare sugli stalli riservati ai residenti, l’iscrizione al portale di Sas". Sulle strade debutterà il dispositivo Cerbero, che controllerà le irregolarità: "I Cerbero serviranno per i controlli automatici che hanno l’obiettivo di difendere i fiorentini dal parcheggio selvaggio dei non-fiorentini", ha affermato l’assessore. La proroga, che era stata richiesta anche dai consiglieri di Iv Francesco Casini e Francesco Grazzini, è ora realtà. Le regole non cambiano.

I fiorentini potranno anche aggiungere una o più Zcs al costo di dieci euro mensili ciascuna: in caso di Isee inferiore a 12.500 il costo viene dimezzato. È previsto anche un abbonamento annuale per il quale saranno scontate due mensilità. Tra i consiglieri più polemici Chelli (e la sua capogruppo Angela Sirello): "La registrazione sarà necessaria per garantire all’amministrazione di disporre di una banca dati aggiornata per l’effettuazione automatica dei controlli per la sosta – hanno detto – La domanda a questo punto sorge spontanea: considerato che l’ente può accedere gratuitamente al pubblico registro automobilistico ed è in possesso della banca dati anagrafica, non era possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per interrogare contemporaneamente le banche dati già esistenti e ricavare così i dati necessari? Peraltro, è la legge stessa a prevedere il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere agli interessati informazioni di cui siano già in possesso".

Critico, dall’opposizione, anche il consigliere di Noi Moderati, Luca Santarelli: "La registrazione obbligatoria delle targhe è una misura che tocca la privacy, la libertà di circolazione e introduce nuovi obblighi burocratici e multe. Se davvero l’Amministrazione crede che sia una richiesta popolare, allora convochi assemblee pubbliche, consultazioni aperte e ascolti davvero la voce di chi vive la città ogni giorno".