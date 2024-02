Calcio giovanile, un successo la partita con solo applausi: divieto di contestazione per i genitori

Firenze, 17 febbraio 2024 – Una partita di calcio giovanile durante la quale una volta di più è emersa l’importanza del fair play e di un’atmosfera distesa tra i calciatori, i genitori dei ragazzi e l’arbitro. Per un clima che è stato finalmente di festa, dopo i tanti casi accaduti un po’ in tutta la Toscana di risse e problemi di ordine pubblico alle partite dei più piccoli.

L'inizio della partita applaudita nella categoria Under 14 (Fotocronache Germogli)

E’ la partita “applaudita”, che aveva una regola importante: i genitori e il pubblico non potevano contestare le decisioni arbitrali, ma solo applaudire i ragazzi. Il match è andato in scena all’impianto Pio Fedi all’Isolotto per la sfida appunto Under 14 tra Isolotto e San Donato Tavarnelle.

Al momento il progetto è previsto per quattro settimane consecutive e sempre con società diverse, ma nel solito campionato, sotto l’egida di Comitato Regionale Figc-Lnd, Associazione Allenatori, Comitato Arbitri, Comune di Firenze, Associazione Calcio Fair Play Toscana e Calciopiù. Le finalità sono la promozione della cultura sportiva e il riuscire a dare risonanza a questo messaggio di valore educativo e sociale.

E in una bella giornata di sole i genitori e i ragazzi si sono divertiti, in pieno fair play. Prima dell’inizio, c’è stato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo nel cantiere dell’Esselunga in costruzione in via Mariti. Poi la partita e un bel pomeriggio all’insegna dello sport.