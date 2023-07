Blackout a Campo di Marte, parrucchieri tagliano i capelli in strada

Firenze, 15 luglio 2023 – C’è chi non si ferma di fronte ai disagi del blackout a Campo di Marte. Come i parrucchieri Maxsa di viale dei Mille che rimasti senza elettricità si sono messi a tagliare i capelli ai clienti in strada.

I disagi del blackout – per non parlare del caldo torrido – non hanno tolto il sorriso dal volto dei parrucchieri che dopo aver sistemato alcune sedie e una panchina fuori dal salone sono così riusciti a portare avanti il loro lavoro.

Divertiti, come dimostrano i video pubblicati sulla pagina Instagram di Maxsa Parrucchieri, anche i clienti per questo insolito taglio di capelli all’aperto. Il guasto avvenuto nella mattinata di oggi, 15 luglio, ed è stato risolto dopo ore di lavoro dei tecnici della società E-Distribuzione che hanno riportato l’elettricità nella zona di Campo di Marte colpita dal disservizio a causa del danneggiamento di un cavo.