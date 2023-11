Parrucchiere abusivo e ristorante chiuso per due giorni. Controlli a tappeto della Municipale

Continuano i controlli della polizia municipale sul rispetto delle norme in materia di commercio e somministrazione. La scorsa settimana sono state 24 le attività sottoposte ad accertamenti (tra cui 7 negozi, 5 minimarket, 4 attività di somministrazione, 2 macellerie, 2 parrucchieri) e 18 sanzioni per varie irregolarità. Si tratta di 8 sanzioni per la mancanza dei prezzi esposti (1.000 euro), 3 per pubblicità abusiva (430 euro), 2 per l’assenza della tabella degli allergeni (468 euro). Da segnalare la chiusura per 48 ore per un ristorante per condizioni di igiene non idonee (sanzione da 2.000 euro) mentre in un’attività di somministrazione gli agenti hanno trovato i freezer stipati di carne in stato di igiene precario e quindi hanno contattato l’Asl per gli accertamenti del caso. Nel corso dei controlli il personale della municipale ha anche scoperto un’attività di parrucchiere abusiva (sanzione da 2.000 euro) svolta all’interno di un negozio.