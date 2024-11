Parroci e diaconi si sfidano a fin di bene. Divisi sul campo di calcetto, uniti nel dono

Sono in missione per conto di Dio. Stavolta i Blues Brothers non c’entrano. La scena se la prendono parroci, sacerdoti con incarichi diocesani e diaconi, anche aspiranti e candidati al diaconato, non per impegni liturgici, ma sportivi. Nella fattispecie calcistici, anche se in un rettangolo di gioco di misure ridotte. “Divisi in campo uniti nel dono” è lo slogan dell’iniziativa che dopodomani, sabato, alle 20,40, negli impianti sportivi dello Spazio Reale di San Donnino, vedrà preti e diaconi della diocesi sfidarsi in una partita di calcetto. L’obiettivo è quello di sensibilizzare al sostegno economico alla Chiesa nell’ambito appunto del progetto “Uniti nel Dono” per sostenere i sacerdoti. Tutti sono invitati a tifare per i loro parroci in una serata all’insegna del divertimento, pur con un pizzico di agonismo che non guasta mai, condito dai rituali laici dei reciproci sfottò. Scenderanno in campo figure note e meno note della diocesi fiorentina, accomunate, oltre che dalla Fede, anche da una sana passione per la Fiorentina, arcivescovo Gherardo in testa.

Per i sacerdoti, in maglia blu, sono stati convocati Giuliano Landini, parroco di Settignano; Francesco Vicini, viceparroco di Santa Maria a Scandicci; Gabriel Fartadi, parroco di San Biagio a Petriolo; Marcello Caverni, vicario episcopale per l’economia, parroco di Santa Margherita a Montici e canonico della Cattedrale; Riccardo Santi, parroco di San Cristoforo a Strada, tecnicamente autorevole per la sua militanza alla Comunità giovanile San Michele e la partecipazione ai Campi estivi del Villaggio La Vela dell’Opera La Pira; Silvio Zannelli, parroco di Rovezzano; James Savarirajan, parroco di Sant’Antonino a Bellariva; Roberto Gulino, direttore dell’ ufficio liturgico e canonico della Cattedrale, nonché segretario dell’arcivescovo emerito cardinale Giuseppe Betori; Simone Pifizzi, parroco del Sacro Cuore; Leonardo Tarchi, vicerettore del Seminario; Felix Mokomako, parroco di San Pietro a Ema; Etienne Milenbou Lasta Lateme, parroco di San Martino a Doccia e di San Martino a Molino del Piano, e Raphael Niengi, membro della Comunità Amore e Libertà.

Diaconi (maglia rossa): Edoardo Stizzoli, Francesco Oliviero, Leonardo Cappellini, Marco Luigi Pucci, Matteo Cerboneschi, Luca Gentili, Michele D’Amico e Mirko Calamini, ai quali si aggiungono il candidato al diaconato Tiziano Pecchioli e gli aspiranti Ciro Scogliamoglio e Bernardo Ballini.

Duccio Moschella