Parrocchia a San Donato la messa speciale con il cardinale Simoni

Messa speciale, domenica scorsa, nella parrocchia di San Donato a Chiesanuova con la presenza del cardinale Ernest Simoni (nella foto)e animata dalla corale della Misericordia di Lastra a Signa. Il cardinale ha anche presieduto l’atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria della Parrocchia, accolto da numerosi fedeli, che la chiesa non ha potuto contenere, e dal parroco don Cristian Comini e don Cristian Meriggi di San Donato a Livizzano, Montespertoli. La chiesa a Livizzano è stata più volte visitata da Sua Eminenza, fortemente legato all’allora parroco don Mario Boretti, come lui esorcista, conosciuto negli anni Duemila quando si recò in pellegrinaggio per incontrarlo di persona. Il presule, terminata la celebrazione eucaristica e dopo aver esortato con grande forza e con tutto se stesso i fedeli presenti, alla conversione dei cuori e ad avvicinarsi a Gesù, ha voluto partecipare anche alla processione mariana che ha condotto i fedeli nel giardino parrocchiale dove, ai piedi della statua della santissima Madonna, è stato recitato il santo rosario.