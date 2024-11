Parole e note al teatro Boito

Al via al teatro Boito la stagione di parole e note, promossa e sostenuta dal Comune di Greve in Chianti tra Storia, memoria e attualità. Si tratta di otto momenti collettivi che suonano come un invito, rivolto alla comunità dall’assessorato alla Cultura, a fermare il tempo, salire sul ponte che unisce drammaturgia classica e produzioni innovative, a riflettere e dedicarsi un ventaglio di opportunità di ascolto, partecipazione e condivisione. Dopo la prima di ieri, il prossimo appuntamento sarà il 22 novembre con uno spettacolo della Compagnia La Tarumba. È destinata a rievocare un anniversario speciale, i 100 anni della morte del grande compositore Giacomo Puccini, la serata lirica che il 6 dicembre prenderà forma con ’La stagione dei fiori - Una piccola Bohème per grandi sognatori’, opera del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, realizzata in coproduzione con Venti Lucenti.