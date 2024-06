Il parco di Rusciano cresce con alberi, orti e nuovi camminamenti

Firenze, 5 giugno 2024 - Il parco di Villa Rusciano, a Firenze, diventa una delle principali aree verdi cittadine per estensione, arrivando a dieci ettari. Il parco, si legge in una nota, è stato oggetto di un progetto di recupero di circa 250 mila euro che aumenta il verde e gli alberi, predispone spazi per gli orti urbani e sociali e riqualifica complessivamente l'intera area.

"Un progetto davvero bello - commenta l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio che stamani ha inaugurato il nuovo collegamento con via del Larione insieme alla presidente del Quartiere 3 Serena Perini e i ragazzi della scuola della zona - che rende questa parte di Firenze molto più verde e vivibile: da oggi i cittadini avranno a disposizione un'area verde molto più grande, più ombrosa grazie ai nuovi alberi, più attrezzata con panchine e aree ristoro inclusive, e nuove aree ortive per coltivare, in forma individuale e collettiva. Non si ferma l'impegno dell'amministrazione - conclude - per dare alla città giardini e parchi sempre più curati e piacevoli da frequentare".

Sempre nella stessa area, collegata alla zona degli orti urbani, è stato realizzato un frutteto con la piantagione di 30 alberi da frutto, tutti con impianto di irrigazione per proteggerli dalla calura estiva, grazie a una sponsorizzazione di Toscana Energia, per un importo di 18.000 euro. Solo nell'ultimo anno sono stati piantati 130 alberi di varie specie tra ulivi, pioppi, salici, tigli, olmi e gelsi. In totale nel parco sono ora presenti oltre 250 alberi. Tra le novità, si spiega dal Comune, la realizzazione di un'area pic-nic inclusiva vicino all'entrata di via del Larione che si aggiunge ai diversi tavoli da picnic e panchine distribuiti in tutta l'area per favorire la socialità. E' stato inoltre realizzato un fontanello di acqua potabile. È stato realizzato anche un nuovo attraversamento pedonale su via di Ripoli che permetterà un maggiore afflusso di frequentatori.