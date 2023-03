Parco di Sorgane, via ai carotaggi

Iniziano i lavori propedeutici per gli 11 ettari del futuro "parco di Sorgane": eseguiti alcuni carotaggi conoscitivi. Ma Legambiente chiede di essere maggiormente coinvolta. "Due anni fa chiedemmo con altre associazioni un confronto per condividere il progetto, proponendo soluzioni innovative e partecipate rispettose di quell’ecosistema". Il progetto, sottolineano, "è però diventato "chiavi in mano", affidato con procedura d’urgenza ad uno studio privato per accedere ad un bando di finanziamento per la rigenerazione urbana". Nessun percorso partecipato, dunque. Legambiente pone delle domande: "Come sarà modificato l’ecosistema? Quante piante arboree esistenti saranno eliminate? Quali le conseguenze per la fauna? Quali sono i costi annuali di gestione? Senza consultazione pubblica, come sapere se le infrastrutture saranno effettivamente utilizzate dalla cittadinanza?"