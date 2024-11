Parco di Assistenza. Il rally è inclusivo

Aspettando il Rally di Scandicci, arriva quello ‘senza barriere’. Sarà il prologo alla gara sportiva del 16 e 17, ma si terrà domenica prossima in via del Parlamento Europeo, luogo dove per la competizione sarà allestito il Parco di Assistenza. Sarà un evento unico e inclusivo dedicato alle persone diversamente abili, che avranno l’opportunità straordinaria di vivere l’emozione del rally.

Grazie alla collaborazione di diversi piloti, i partecipanti potranno salire a bordo di una vera macchina da rally e fare un giro emozionante sul sedile del copilota. L’appuntamento, organizzato da Reggello Motorsport con il comune di Scandicci e la collaborazione delle associazioni "Spingi la vita onlus", "I ragazzi del sole", "Anmic" e "Fondazione nuovi giorni onlus" vede il patrocinio dell’Aci Firenze e degli altri Comuni interessati dalla competizione, Montelupo Fiorentino e Montespertoli.

Dalle 13,30 alle 16,30, ai diversamente abili verrà dato modo di salire su una macchina da corsa ed effettuare un tragitto su un percorso appositamente allestito, una "mini prova speciale", potendo "sentire" sensazioni decisamente uniche, quelle che si provano soltanto a farsi avvolgere da un sedile da corsa.

Questo appuntamento non solo offrirà adrenalina e divertimento, ma sarà anche un’occasione per abbattere le barriere, promuovere l’inclusione e dimostrare che lo sport e le emozioni forti sono alla portata di tutti.

Ogni partecipante avrà la possibilità di sentire il rombo dei motori, provare la velocità in totale sicurezza e condividere un momento indimenticabile.