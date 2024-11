Parchi e giardini, nuova vita invernale: "I chioschini aperti tutto l’anno"

I chioschi estivi resteranno aperti tutto l’anno. La novità riguarda sia il parco urbano di Grassina, dove in questa estate lo spazio era stato assegnato per la prima volta, sia il punto ristoro e eventi all’Antella.

Il gestore sarà unico e il medesimo dell’estate da poco conclusa: la società "Myreverse" aveva già vinto il bando triennale estivo per le due frazioni con due proposte diverse. Per i giardini della Resistenza ad Antella aveva installato una pedana mobile per gli eventi musicali, un’area giochi, una zona ombreggiata con ombrelloni e il tradizionale chiosco per la somministrazione di alimenti e bibite.

A Grassina invece ha previsto campi sportivi per beach volley, beach tennis e pickelball oltre a un tappeto drenante in gomma per attività fisica a corpo libero e tornei per tutta l’estate, a cui si aggiunge il chiosco "healthy" con snack proteici, aperitivi e cocktail analcolici, oltre a giornate dedicate con nutrizionisti. Una proposta che era piaciuta alla popolazione e che ora diventa perenne tutto l’anno grazie al progetto pilota lanciato dal Comune e chiamato "Giardini d’Inverno".

Il gestore dunque resta lo stesso (anche perché è stato l’unico a presentare una proposta al bando pubblico) con apertura per 12 mesi l’anno, ma per il periodo non estivo potrà attivare i suoi chioschi dal venerdì alla domenica e nei festivi e prefestivi. L’accordo vale tre anni, con possibilità di rinnovo per altri due. "I "giardini d’inverno" sono una piccola rivoluzione per il nostro territorio – commenta il sindaco Francesco Pignotti -. I nostri parchi sono luoghi che vogliamo vengano vissuti da cittadini di tutte le età e ora anche in tutte le stagioni: sono un presidio di sicurezza e vivibilità".

Il gestore animeranno i due spazi con tante iniziative culturali e sportive per tutte le età. "Il nostro obiettivo è favorire sempre più la socializzazione fra le persone, in particolare all’aria aperta – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico Paola Nocentini -. Prolungare anche in inverno l’attività dei chioschi risponde a una richiesta dei cittadini".

Insomma i giardini del territorio avranno modo di vivere una seconda vita invernale