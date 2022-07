Parcheggio, ma quanto mi costi Nella giungla delle tariffe orarie

L’invito è: usa bici, mezzi pubblici, le tue gambe. Il problema è che a volte è necessario prendere l’auto, per esigenze di orari o di collegamenti. Ipotesi: devi andare a Roma due giorni e prendere il treno. Dove posteggi l’auto? Se si prendono in considerazione i parcheggi a pagamento il più comodo per il centro è Santa Maria Novella (877 posti). Ha solo un difettuccio. Parcheggi la macchina, sali sul treno e al ritorno serve anche un kit di primo soccorso quando vai alla cassa a pagare (o quando vedi il conto del Telepass, disponibile ovunque). La tariffa oraria è 3,80 euro: ogni ora, eccetto la prima, può essere frazionata alla mezz’ora. Però facendo un rapido calcolo, se la macchina sta 40 ore in stazione, l’importo totale è di 152 euro. Bella somma. Tanto che qualcuno dei fiorentini lavoratori dice: "Rischio la multa altrove". Al parcheggio di Santa Maria Novella non è prevista la tariffa giornaliera: va detto, a difesa di Firenze Parcheggi, che la comodità è ai massimi livelli e la comodità si paga. Gli altri parcheggi dove si può raggiungere il centro a piedi (o in bici, monopattino) sono Parterre (1008 posti totali), Stazione Fortezza Fiera (521), Sant’Ambrogio (377), Porta al Prato-Leopolda (371) e Alberti (313). Alla Fortezza, che non è poi così distante dal centro della città, la tariffa è più abbordabile: 1,6 euro l’ora. E poi c’è la possibilità di una tariffa giornaliera, al costo di 20 euro. Se lasci la macchina due giorni sono 40 euro: niente a che vedere con la cifra chiesta per Santa Maria Novella. Se lo spostamento rapido viene fatto più di una volta al mese e si è residenti a Firenze conviene acquistare l’abbonamento mensile h24 al prezzo, in promozione, di 50 euro. A Sant’Ambrogio, invece, la tariffa giornaliera non ...