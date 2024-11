PaperPuccini, le opere a fumetti. Bocelli ospite alla Giunti Odeon

Maestri delle parodie e delle storie sull’infanzia dei grandi personaggi della storia, gli autori disneyani non potevano non cimentarsi con il centenario della morte di Giacomo Puccini e l’hanno fatto con un volume edito da Giunti e intitolato ’PaperPuccini’. L’appuntamento con la presentazione di questo libro illustrato è fissato per domani alle 17 alla Giunti Odeon, con la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli. Una partecipazione doppia visto che un alter ego disneyano del popolare tenore (Andrea Vocelli) è, insieme a Topolino, il protagonista di uno straordinario viaggio che conduce un giovanissimo Giacomo Puccini nelle atmosfere delle opere che lo renderanno famoso.

Nel racconto illustrato, Topolino e Vocelli raggiungono Lucca nel 1871 e il Puccini bambino (in versione ’papera’) e lo accompagnano nelle atmosfere di alcuni di quelli che saranno suoi capolavori come ’La Fanciulla del West’, ’Madama Butterfly’ e ’La Bohème’. Il tutto con i personaggi disneyani a vestire i panni di quelli pucciniani: da Paperino (che, appunto, interpreta il piccolo Giacomo PaperPuccini) a Paperina (Madama Butterfly), da Paperone (Zio Fortunato) a Trudy (Mimì) e via dicendo. Dai saloon del Far West, all’esotico fascino dell’oriente, fino ai più grandi teatri del mondo, il racconto accompagna il lettore alla scoperta degli elementi fondamentali dell’opera lirica: la musica, i testi, le scenografie e tanta, tanta passione.

"Mi lega a Puccini un rapporto speciale e antico – dice Bocelli – è un gigante che ho imparato ad amare fin da bambino. Alla sua musica, al suo genio, devo alcune tra le più grandi esaltazioni mai provate".

Accanto al racconto scritto da Augusto Macchetto, con i disegni di Michela Frare e i colori di Andrea Cagol, ci sono tre storie disneyane a fumetti che, in passato,hanno reso omaggio al grande compositore. Si tratta di ’Paperina Fanciulla del West’ (testi Gian Giacomo Dalmasso, disegni Giuseppe Perego, Topolino 1211 del 1979), ’Paperino e la piccola Butterfly’ (testi Guido Martina, disegni Giovan Battista Carpi, Albo speciale del 1981), ’Paperonbot’ (testi Antonella Pandini, disegni Valerio Held, Topolino 1876 del 1991). L’evento si aprirà con la proiezione del booktrailer e una performance musicale a cura di ABF - Andrea Bocelli Foundation. Seguirà la presentazione del libro con Veronica Di Lisio (direttore editoriale divisione Disney-Giunti Editore), Augusto Macchetto (sceneggiatore Disney), Michela Frare (illustratrice) e Leonardo Patrignani (scrittore e musicista). In chiusura Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, intervisterà Andrea Bocelli.