Firenze, 26 luglio 2023 - Paolo Morello Marchese subentra a Alberto Zanobini alla guida del Meyer. "Ho deciso la nomina di Paolo Morello, oggi direttore dell'Asl Toscana Centro dal primo settembre, a direttore dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer. È una scelta che a mio giudizio trova conforto in un curriculum professionale di assoluto rilievo di Morello. Assicurerà quella che è la migliore conduzione, così come lo ha fatto finora Zanobini". È quanto annuncia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Paolo Marchese Morello prenderà il posto dell'attuale direttore, ai quali vanno i ringraziamenti del governatore della Toscana per il servizio prestato in questi anni. "Ringrazio Zanobini - aggiunge Giani- che da otto anni svolge questo ruolo, non era possibile andare oltre, dopo due mandati di cui uno prolungato. Alla direzione generale del Meyer ha svolto un ottimo lavoro, ma era il momento di una nomina di una nuova personalità e ho voluto pensare a chi potesse garantire al meglio la responsabilità verso una struttura ospedaliera che è un po' al fiore all'occhiello della Toscana. La pediatria ha nel Meyer da più di 100 anni un punto di riferimento assoluto".

Paolo Morello Marchese, classe 1956 e medico dal 1982, specializzato prima in gastroenterologia e poi in igiene e tecnica ospedaliera, dirige dal 2016 l’azienda Usl Toscana Centro e prima ancora, dal 2012 al 2016, ha diretto l’Asl di Firenze. In precedenza, dal 2009 al 2012, era stato direttore delle Scotte a Siena, l’azienda ospedaliera universitaria della città, e nei cinque anni precedenti del Meyer (da febbraio del 2004 a gennaio 2009), ruolo a cui ora viene di nuovo proposto. Come direttore generale dell’istituto, nel 2007, ha curato il trasferimento e trasloco dalla vecchia sede di via Luca Giordano alla nuova sede dell’ex villa Ognissanti. Del Meyer, tra il 2000 e il 2004, Morello era stato anche direttore sanitario. Nel suo curriculum vitae figura anche la direzione sanitaria, per nove anni, di un Irccs di neuroscienze.