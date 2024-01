Pannelli solari e nuovo pavimento. E’ pronto il parcheggio dell’ospedale

È finalmente tornata disponibile l’area dei parcheggi di Ponte a Niccheri che si trova sul lato della palazzina.

È stata chiusa per parecchio tempo per il suo rifacimento e per l’installazione di pannelli solari a servizio del presidio sanitario. Il progetto di efficientamento energetico e di miglioramento della pavimentazione ha comportato disagi per lungo tempo, con chiusure parziali o per brevi periodi anche totali di numerosi posti auto, limitando in parte la fruibilità completa del parcheggio. Ma ora almeno questa parte torna ad essere fruibile grazie a un’area sosta attrezzata per ospitare 195 posti auto, 15 per scooter e 3 dedicati alle ambulanze. Bene, visto che ancora il problema parcheggio in zona rappresenta un disagio attorno all’ospedale di Ponte a Niccheri. Da qualche settimana mancano anche 120 posti auto dedicati ai dipendenti del Santa Maria Annunziata: la disponibilità dell’area di proprietà comunale concessa in prestito gratuito alla Asl per sopperire alla carenza di parcheggi durante i lavori di ristrutturazione del presidio sanitario, è stata revocata a fine dicembre. Serve infatti ai cantieri di completamento della terza corsia da parte di Autostrade che ha chiesto e ottenuto dal Comune in tempi ristretti la disponibilità di questo spazio togliendolo di conseguenza ai dipendenti di Ponte a Niccheri. Si parla di 120 stalli. In via temporanea possono parcheggiare davanti alla biblioteca comunale, in un’area che dista circa 300-400 metri collegata da un percorso pedonale. Ma l’unica soluzione reale all’annoso problema dei parcheggi in un ospedale sempre più attrattivo, resta il nuovo parcheggio del Santa Maria Annunziata, ad opera di Autostrade come opera compensativa: annunciato per il 2017, rinviato di anno in anno, previsto poi per ottobre 2022, ancora non è pronto. Durante l’ultimo sopralluogo del sindaco con i tecnici di Amplia (la ditta che si occupa dei lavori della Terza corsia per Autostrade) è arrivata una promessa: tra marzo e aprile partirà la nuova e definitiva viabilità attorno all’ospedale di Ponte a Niccheri ed entro maggio si concluderanno i cantieri per la prima ala del nuovo parcheggio.