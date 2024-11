Firenze, i tassisti inaugurano una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Firenze, 25 novembre 2024 - Una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne è stata inaugurata oggi, in via Valdinievole 44 nel quartiere di Novoli, nella giornata per la sensibilizzazione contro il fenomeno, grazie ai tassisti fiorentini davanti alla sede della Socota (Società cooperativa tassisti).

Il nuovo arredo è adornato di un bel giglio sullo schienale a sottolineare la fiorentinità del progetto, mentre sul muro retrostante un cartello oltre al messaggio di sensibilizzazione sociale “No alla violenza sulle donne”, riporta anche il numero 1522 per far conoscere il servizio telefonico del Dipartimento di Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per chi è vittima di violenza o stalking e rispondono operatori sia in italiano che inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese, polacco. L’iniziativa è stata pensata e resa possibile dalla Società di mutuo soccorso dei tassisti.

Tra i partecipanti al brindisi inaugurale, il presidente dell’Sms tassisti fiorentini Francesco Fedi e i dirigenti Francesco Ricci e Simone Mei e il presidente di Socota Milko Signorini oltre a un nutrito gruppo di tassiste.