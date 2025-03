Pam, salvi i posti di lavoro. L’ex Carrefour apre a giugno

A Pam Panorama sono salvi tutti i posti di lavoro. Il supermercato che si trova all’interno del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, all’inizio dell’anno aveva annunciato il 30% di esuberi vista l’ennesima ristrutturazione finalizzata alla riduzione della superficie di vendita (-60%). Il restyling del supermercato si è concluso lo scorso 28 febbraio e in questi giorni di marzo i sindacati e l’azienda si sono adoperati per arrivare a una riduzione del personale concordata.

All’inizio dell’anno i dipendenti erano 71 pari a 58 ‘full time equivalent’ (il totale dei lavoratori dal punto di vista delle ore lavorate). Il 30% di esuberi corrispondeva quindi a 25 ‘full time equivalent’, ovvero circa 18-20 lavoratori. "L’azienda ha aperto la procedura di licenziamento collettivo ma visti i tempi ristretti siamo arrivati subito a un accordo con le uscite su base volontaria" spiega Giovanni Vangi della Filcams Cgil. Ciò significa che sul tavolo l’azienda ha messo incentivi all’esodo e trasferimenti volontari. "Alla fine una quindicina sono state le persone che hanno scelto di lasciare il gruppo mentre le richieste di trasferimento in un altro negozio sono circa cinque. Avevamo detto che non ci sarebbero stati trasferimenti ad personam e così sarà. Infatti l’azienda si è impegnata a richiamare uno per uno questi lavoratori per avere la conferma della scelta di cambiare posto di lavoro" aggiunge ancora Vangi. La riduzione complessiva del personale entrerà in vigore dal 1° aprile.

Da Campi a Calenzano, altro supermercato con nota positiva per l’occupazione. Negli spazi dell’ex ipermercato Carrefour del centro commerciale Il Parco arriverà un supermercato Iper Tosano. "Il gruppo riassorbirà i 51 lavoratori che erano sotto il marchio Carrefour al momento della chiusura e farà tra le 100 e le 150 nuove assunzioni" dice Vangi specificando che i numeri esatti arriveranno nel prossimo confronto con l’azienda in programma a breve.

"Ci dovevamo vedere il 20 marzo ma è stato rimandato. Quella sarà l’occasione per avere il numero esatto dei dipendenti, la tipologia dei contratti oltre alla data di apertura. Per adesso sappiamo che sarà entro il 20 giugno" dice ancora il sindacalista. Sono previsti contratti full time di 38 ore settimanali o part time fra l’altro nei fine settimana (posizione questa che potrebbe essere particolarmente graditi, ad esempio, da giovani studenti). "A tutti i lavoratori sarà fatta la formazione con un periodo nel punto vendita di Ferrara, il più viciono a noi" dice Vangi.

La nuova azienda, fin dal primo momento aveva dichiarato, infatti, di voler aprire prima dell’estate e, quindi, pare che i grandi lavori di ristrutturazione stiano andando secondo il cronoprogramma del Gruppo Tosano (che fa parte del Gruppo veneto VéGè dal 2015).

Barbara Berti