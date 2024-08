Pallavolo. Piano di rilancio del Comune

Sviluppare il volley sul territorio rufinese dando un impulso, più in generale, all’intero movimento sportivo del territorio. Questo il messaggio uscito da un recente incontro che ha avuto come protagoniste l’amministrazione comunale di Rufina e la federazione italiana pallavolo, attraverso il suo Comitato regionale della Toscana. Al confronto, nello specifico, hanno partecipato – per l’amministrazione comunale – il sindaco Daniele Venturi e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Barducci, mentre per la Federazione italiana pallavolo toscana (Fipav) sono stati presenti il presidente Giammarco Modi, il vicepresidente Tiziano Silei e il consigliere Gianni Taccetti.

"Si è trattato di un primo incontro positivo in cui ci siamo confrontati sullo sviluppo della pallavolo sul territorio nei prossimi anni – hanno detto il sindaco di Rufina, Daniele Venturi (nella foto), e il presidente Fipav Toscana, Giammarco Modi –. Oggi sono state gettate le premesse di un percorso comune che, attraverso lo sviluppo di progettualità condivise, possa portare nei prossimi anni a una crescita di questa importante disciplina sportiva". L’attività pallavolistica è infatti, storicamente, una delle principali pratiche sportive scelte a Rufina da tanti giovani ed, anche, appassionati che sono un po’ più avanti con l’età.

Durante il confronto è stato più volte – positivamente – evidenziato l’impegno della società sportiva rufinese Remo Masi, grazie alla quale tanti giovani, nel corso di quasi quaranta anni di attività e storia, hanno avuto la possibilità di praticare la pallavolo.

Leonardo Bartoletti