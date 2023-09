Palio delle Contrade Bagno a Ripoli: La Torre vince ancora

Un minuto di silenzio per la scomparsa di Alessandro Calvelli, già vicesindaco e storico presidente del Palio, e di Fabio Sequi ha dato il via alla Giostra della Stella che ha concluso sull’anello dei Ponti l’edizione numero 44 del Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli. A vincere il gonfalone dipinto da Alberto Grazzini è stata la Torre, che fa il tris avendo ottenuto il primo posto nelle ultime tre edizioni. La vittoria va a chi somma più punti tra i giochi del pomeriggio e la giostra della sera, alla quale però è arrivato primo il fantino Guido Gentili per la contrada del Cavallo in sella a Audubon: è entrato in gara in quanto riserva, dopo l’infortunio di Alessandro Ugolini. Secondo Lorenzo Desimone per la Torre e terzo Maurizio Frulio del Mulino. A premiare la Torre è stato il neo presidente Antonio Arcangeli insieme al sindaco (per l’occasione Podestà) Francesco Casini.

Manuela Plastina