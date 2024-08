Palio della pecora. Tutto pronto per la gara culinaria

Il Palio della Pecora “Sergio Iorio“ compie 10 anni. A settembre, come tradizione, a Campi Bisenzio tornerà questa gara culinaria aperta a circoli e cittadini. Il Comune di Campi ha aperto il bando per l’organizzazione logistica e mette a disposizione 5000 euro. Possono partecipare alla selezione enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, senza fini di lucro, che presentino richiesta per realizzare iniziative a favore della comunità e che hanno sede o svolgono attività prevalente nel territorio comunale, da almeno 36 mesi. Il bando è su www.comune.campi-bisenzio.fi.it. Al vero e proprio Palio, cioè una gara gastronomica, potranno poi partecipare circoli e cittadini con i loro piatti di pecora e la giuria sceglierà il più buono. Ci saranno cene e iniziative collaterali. La documentazione di partecipazione alla procedura dovrà essere inviata entro il 19 agosto.