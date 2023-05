Litigano sull’orario di chiusura della palestra: addetto alle pulizie colpisce con un vetro rotto un cliente

Firenze, 14 maggio 2023 – Episodio di violenza in una palestra a Firenze, in via di Ripoli. Sabato sera, intorno alle ore 20:30, a causa di una discussione sull’orario di chiusura della palestra, un addetto alle pulizie è stato denunciato per minacce e lesioni, mentre un cliente è stato soccorso dal 118 perché colpito a un avambraccio dal vetro rotto di un collo di bottiglia.

La lite è avvenuta tra un 35enne di origini nigeriane, l’addetto alle pulizie, e un frequentatore della palestra di 25 anni. Secondo una ricostruzione i due si sono presi a male parole, finché l’africano si sarebbe procurato un vetro tagliente, forse dopo aver spaccato una bottiglia, affrontando l’altro, che ha opposto le braccia in gesto di difesa per pararsi dal colpo.

Sul posto sono intervenute le squadre volanti della polizia che hanno avviato gli accertamenti.