Palazzo Vecchio, danni per 30mila euro. Il cronosalvataggio

Una dei due attivisti-vandali durante lo scempio a Palazzo Vecchio (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

“Imbratteremo ancora. La reazione del sindaco? Non me l’aspettavo. Vorrei incontrarlo”

Firenze, 21 marzo 2023 - La voce ha un ritmo sincopato, spezzato dall’affanno. E’ la rabbia che monta. Urla due volte "vergogna". Poi una terza. Grida, ritendendo ridicole e offensive le parole di chi l’ha accusato di aver organizzato una messinscena da Oscar, "al limite della diffamazione". Il sindaco Dario Nardella si lascia andare in un intervento fiume in consiglio comunale sul placcaggio degli attivisti-imbrattatori di "Ultima generazione", dopo giornate vissute sulla cresta di una popolarità inattesa e le critiche dei retroscenisti convinti che tutto sia stato pianificato. Più tardi, svanita la foga, riderà del disegno con l’Oscar lasciato sul banchino e della riproduzione del Tapiro che il capogruppo della Lega, Federico Bussolin gli cons Alla fin fine c’è poco da ridere, perché la relazione tecnica dettagliata degli uffici comunali delle Belle arti è netta: ci sono zone che necessiteranno di ulteriori interventi, perché la vernice, nonostante l’intervento supertempestivo sulla pietra forte della facciata di Palazzo Vecchio (che ha evitato il peggio) aveva già fatto danni, insinuandosi nelle fughe di calce. "La stima dei danni è in corso – spiega il sindaco – Ma complessivamente serviranno 30mila euro per il ripristino". Nardella bacchetta il consigliere di sinistra Dimitrij Palagi "mi...