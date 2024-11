’Pagine ribelli’ per contrastare la violenza di genere

S’intitola ’Pagine ribelli’ il festival letterario contro la violenza di genere promosso dalla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino in collaborazione con una serie di associazioni. L’iniziativa prenderà il via domani con ’Facciamo rumore’, reading tratto dal libro di Susanna Chavez Castillo ’Prima tempesta - Non una donna di meno’ curato da Concita de Gregorio. La rassegna proseguirà poi, fino al 30 novembre, con ospiti di spicco: la scrittrice Valentina D’Urbano che presenterà il suo nuovo romanzo ’La figlia del temporale’ (martedì ore 18), la psicoterapeuta Ameya Gabrirella Canovi (28 novembre), Chiara Tagliaferri con ’Morgana. Il corpo della madre’ ultimo tassello del progetto che prende le mosse dal podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri (29 novembre) e FumettiBrutti (30 novembre) con un reading tratto dal suo libro ’Tutte le mie cose belle sono rifatte’. Gli eventi sono gratuiti, gradita la prenotazione a [email protected].