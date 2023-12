Pagamento dell’Imu. Come funziona

Miceli

Entro il 18 dicembre, occorre versare il saldo Imu 2023, cadendo però il giorno 16 dicembre di sabato, il termine per il versamento slitta a lunedì 18 dicembre 2023. Si ricorda che le regole generali Imu dicono che l’imposta va versata in due rate di pari importo: la prima di acconto entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, la seconda a saldo entro il 16 dicembre sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del Mef entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquotedetrazioni adottate per l’anno precedente; oppure in un’unica soluzione entro il 16.giugno. Ai fini del calcolo dell’Imu occorre considerare: base imponibile, quindi valore rivalutato dell’immobile, aliquota prevista prevista dal comune. Il versamento è effettuato con: il Modello F24 ’standard’ o ’semplificato’; la piattaforma PagoPA; l’apposito bollettino postale. Il presupposto dell’Imu è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’Imu, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Tra i casi di esenzione del versamento vi è quello delle abitazioni principali locate parzialmente. Anche l’Agenzia delle Entrate con propria circolare ha ribadito che la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione Imu non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. Quindi è possibile affittare parzialmente, non integralmente, l’immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore.