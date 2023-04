"Padule a rischio incendi, il Comune non taglia l’erba nei suoi terreni"

Non solo problemi di viabilità nel quartiere Padule. I residenti lamentano anche la questione, ancora non risolta, della ‘giungla’ sul terreno comunale di via Lino Chini, fra il fosso e viale Togliatti. La prima denuncia di un ‘bosco’ incolto fra le case è di alcuni mesi fa, ma ad oggi poco o niente è cambiato: "Il Comune – dice un abitante, Marco Nistri – ha rimosso solo le canne dai marciapiedi che, fra l’altro, sono già ricresciute. Occorrerebbe un intervento di risanamento e rifacimento completo dei marciapiedi che, come detto in più occasioni, sono in pessime condizioni. Quanto all’area incolta niente è stato fatto, e continua ad essere ricettacolo di rifiuti e con le temperature più calde, sarà a serio rischio incendi. Eppure il Comune ha espropriato i terreni per acquistarli, non si capisce a quale scopo visto le condizioni in cui vengono lasciati. Adesso l’intervento è necessario e soprattutto urgente".

S.N.