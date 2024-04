Padovani, la gara è vicina. Sul Franchi sconto ai viola

L’iter per la riqualificazione e l’ampliamento dello stadio da rugby Padovani entra nel vivo. Si apre infatti la terza fase del dialogo competitivo, l’iter previsto nuovo codice degli appalti, utilizzato da Palazzo Vecchio per progettare da zero la trasformazione del mini stadio. A dicembre il Comune ha ricevuto numerose manifestazioni di interesse che poi sono state vagliate arrivando così a definire i contenuti della proposta da bandire.

Il progetto in poche parole c’è, è stato scelto dal Comune ed entro breve sarà messo a gara. Poi toccherà ai soggetti interessati presentare le offerte tecnico-economica.

La certezza, al momento, è che si andrà avanti solo con l’ampliamento relativo al capitolo rugby, finanziato con 10 milioni che Palazzo Vecchio troverà con un mutuo da accendere sull’esercizio 2024. Mentre al momento è tramontata l’ipotesi di un ampliamento fino a 18mila posti per consentire di ospitare le partite della Fiorentina durante il restyling del Franchi.

Il progetto però del nuovo Padovani resta ’aperto’, nel senso che, una volta terminato, prevede comunque la possibilità di ampliare la capienza dello stadio con nuovi lavori che, nell’eventualità, toccherà pagare alla società viola. La stessa che, nei prossimi giorni, firmerà la nuova convenzione per l’uso del Franchi. L’accordo, rispetto a quello firmato a giugno scorso, fissa il costo a 600mila euro, 50mila euro in meno cioè, proprio a causa dei lavori di restyling. Lavori che ridurranno la capienza massima del Franchi sotto i ferri a 22mila posti: la convenzione quindi ufficializza, di fatto, la volontà della società viola già ampiamente espressa di continuare a giocare al Franchi. Intanto non si fermano i lavori propedeutici in curva Ferrovia, escluso il settore ospiti. Qui l’obiettivo è demolire le opere edilizie aggiunte nel corso degli anni, poi partiranno i restauri e il rinforzo strutturale Da giugno toccherà invece alla Fiesole e ad alcune porzioni di Maratona e Ferrovia. Anche qui andrà in scena la demolizione delle superfetazioni aggiunte nel corso degli anni al progetto originario di Nervi, includa parte della pensilina in acciaio della tribuna lato curva.