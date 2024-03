Padel, vincono sport e sociale. Premiato il centro Rondinella

Tre scandiccesi con la passione per il padel. È questo il punto di partenza che ha unito Matteo Pacini, Yuri Raddi e Matteo Giusti (in foto) che hanno lanciato quest’attività al confine tra Scandicci e Firenze nel centro sportivo della Rondinella Marzocco Calcio di via Detti, accanto al centro commerciale del Ponte a Greve. Uno sport emergente, il padel, a servizio anche del sociale, tanto che due giorni fa la Federazione italiana tennis e padel ha premiato l’idea dei tre scandiccesi come miglior progetto sociale 2023 in Toscana. I tre giovani, hanno voglia di far crescere ancora il loro Rondinella padel club.

"Al centro del nostro progetto – ha detto Matteo Pacini – ci sono due valori per noi fondamentali: inclusività ed aggregazione. Il primo intervento compiuto ancor prima di iniziare l’attività sportiva è stato l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel centro sportivo. Grazie al contributo dell’Associazione Onlus Spingi la Vita abbiamo reso accessibile l’area a tutti. Da settembre 2023 abbiamo dato vita al Progetto Wheelchair; l’idea è quella di avvicinare persone con disabilità al padel, con la forte convinzione che questo sport possa abbattere ogni tipo di barriera e stereotipo".

Il club mette a disposizione degli interessati la professionalità dei propri maestri e la disponibilità di una carrozzina da padel, donata dal Rotary Club Firenze Est e da Spingi la Vita Onlus. Il prossimo passo sarà organizzare il primo Torneo misto Wheelchair.