Padel, inaugurazione a La Fiorita

Padel: ieri alla Fiorita c’è stata l’inaugurazione del primo impianto a Scandicci. L’investimento di oltre 400 mila euro è stato a carico della Fiorita Sporting Club, che ha in gestione l’impianto comunale di via Gemmi a Badia a Settimo. A inaugurare i nuovi campi il Presidente della Fiorita Sporting Club, Fiorello Toscano, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e l’assessore allo Sport Ivana Palomba. Alla Fiorita sono presenti anche cinque campi da tennis, uno da beach volley o beach tennis, bar ristorante e spogliatoi. L’ampliamento della struttura è stato realizzato grazie ad un accordo con lo Sporting Arno che gestisce l’impianto di calcio confinante, sempre di proprietà comunale, utilizzando un’area precedentemente utilizzata per il calcetto e po dismessa. Per gli atleti interessati alla disciplina del Padel la Fiorita Sporting Club organizza anche corsi con istruttori qualificati.