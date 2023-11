Pace e amore contro la guerra con i Lions

Ceccuti

Parla di amore e di pace il libro “Ciò che non Muore Mai”, firmato dal medico giapponese Takashi Paolo Nagai, vissuto nel periodo della seconda Guerra Mondiale e morto pochi anni dopo il termine del conflitto per colpa delle radiazioni della bomba atomica su Nagasaki. Concetti – quelli di pace e amore - di cui ora più che mai abbiamo bisogno di riappropriarci e dei quali si discuterà sabato 25 novembre alle 16 nella Fondazione di Arte Sacra di Firenze (Parco delle Cascine), al primo piano dell’edificio delle Pavoniere. Ad organizzare l’iniziativa, che coincide con l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola, sono i Lions Club Firenze Poggio Imperiale e Firenze Giotto, insieme alle Associazioni Medici Cattolici e Toscana America. "Il volume – anticipano gli organizzatori – sarà presentato dalla dottoressa Paola Marenco, che saprà sapientemente raccontare al pubblico un libro bellissimo, emozionante; la storia commovente di un medico giapponese che attualmente è proposto alla beatitudine, per aver abbracciato in vita la religione cattolica elevando la propria scelta di fede a simbolo dell’immenso sacrificio per la fine del conflitto". Per l’occasione sarà possibile visitare la Fondazione che, attraverso la propria area formativa, è un centro di eccellenza per lo studio e l’approfondimento delle arti legate al tema del sacro, in particolare la pittura, la scultura e l’oreficeria. I fondi raccolti dai Lions saranno destinati al Service Distrettuale “Sight for Kids”, promosso dai Club della nostra regione per la prevenzione dell’occhio pigro nei bimbi in età scolare: "Un impegno da tempo portato avanti dai Lions – concludono gli organizzatori -, sempre attenti e consapevoli dell’importanza fondamentale della tutela della salute dei bambini".

Prenotazioni: 349 8415096