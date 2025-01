Pacchetto scuola. L’elenco degli ammessi

Pacchetto scuola, approvata la graduatoria definitiva contenente l’elenco degli ammessi. Nella lista, che si può trovare nella rete civica cittadina, c’è anche l’elenco dei non ammessi con le relative motivazioni. Gli elenchi sono consultabili nella sezione “allegati“, appunto nel sito del Comune di Scandicci. L’amministrazione comunale ha provveduto a inviare la graduatoria alla Regione affinché possa effettuare l’assegnazione delle risorse. Sarà dopo l’assegnazione delle risorse che verrà approvato l’elenco dei beneficiari con l’importo del contributo riconosciuto a ognuno.

Complessivamente sono arrivate 499 domande, 478 sono quelle ammesse. Gli elenchi sono anonimi e l’ammissione o non ammissione è identificata dal codice della domanda ricevuto via mail al momento della presentazione della stessa.

Il pacchetto scuola è un incentivo economico finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso e il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il beneficio può essere utilizzato per acquistare libri di testo oppure altro materiale didattico e servizi scolastici.