Pacchetto scuola. L’elenco degli ammessi

Pacchetto scuola, arriva la graduatoria. L’incentivo economico è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica degli studenti. Nella graduatoria provvisoria c’è l’elenco degli ammessi e l’elenco dei non ammessi al beneficio del Pacchetto Scuola 2024/25. Gli incentivi sono finalizzati a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso e il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il beneficio può essere utilizzato per l’acquisto libri di testo e/o altro materiale didattico e servizi scolastici. Per il bando sul Pacchetto Scuola sono state presentate 499 domande, di cui 475 ammesse e 24 escluse.

A seguire le assegnazioni dei bonus per gli studenti è l’assessorato all’Istruzione guidato dall’assessora Fiorenza Poli. E’ possibile presentare ricorso entro l’8 novembre prossimo, secondo le modalità previste dal bando. Si ricorda che l’importo del beneficio sarà determinato solo dopo il decreto regionale di assegnazione delle risorse. Ogni anno l’amministrazione comunale, secondo le risorse diponibili, lavora a una serie di bonus economici che vanno dal sostegno alla frequenza, alla riduzione del costo delle mese, finendo con gli sconti sul trasporto pubblico che vanno alle famiglie numerose o ai redditi ‘fragili’. Per il pacchetto scuola, la graduatoria è consultabile sul sito del Comune di Scandicci al seguente link: https://servizi-scandicci.055055.it/servizi/scheda-servizio/pacchetto-scuola-20242025-bando-aperto-dal-29-agosto-al-20-settembre-2024-0