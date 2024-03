Ossigeno sanità, Giani positivo: "Più fondi, si può abbassare l’Irpef". Il governo copre le spese del tram

Un gioco di incastri e ’storni’ di risorse che potrebbero, ad oggi il condizionale resta d’obbligo, avere ricadute positive sui portafogli dei fiorentini. In soldoni la Regione potrebbe attenuare l’aumento dell’addizionale Irpef (l’inasprimento della tassa annunciato alla fine del 2023 per coprire i buchi della sanità toscana aveva innescato un vespaio di polemiche). Le risorse, sembra un paradosso, potrebbero arrivare dalla tramvia. Come? Lo ha spiegato ieri il governatore Eugenio Giani, prima della firma congiunta con il premier Giorgia Meloni dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione.

"Nel capitolo dedicato alle opere pubbliche, nello specifico alle tramvie – ha premesso Giani - ci sono anche 102 milioni di euro che liberano i nostri cofinanziamenti dei fondi europei" e "in questo modo, le somme possono diventare parte corrente, e quindi andare alla sanità". Ergo, ancora parola del governatore, le suddette somme "saranno usate per coprire il bilancio sanitario che ogni anno dobbiamo integrare".

"L’anno scorso – ha precisato il presidente della Regione – abbiamo recuperato 200 milioni con risorse regionali e 200 milioni con l’addizionale Irpef. Per il 2024, preventivando che voglio arrivare a fine anno a ridimensionare l’aumento, ci sono questi 100 milioni. È un obiettivo e questo sicuramente è un contributo. Come ho detto in Consiglio regionale già più volte il mio fine è quello ma siamo però a marzo e il bilancio si fa a dicembre".

Nello specifico per il capitolo ’Realizzazione di linea 2.2 tramvia lotto 1, tratta aeroporto - Polo scientifico di Sesto Fiorentino’ finanziato con 111,5 milioni Fesr 21/27, adesso si vanno ad aggiungere 113 milioni di finanziamenti Fsc 21/27, che consentono di garantire il completo finanziamento della tratta. L‘intervento su Sesto Fiorentino ha un valore strategico: a Castello, l’intersezione con la tratta ferroviaria Lucca, Pistoia, Prato, permette l’accesso diretto al centro direzionale di Novoli senza bisogno di passare da Santa Maria Novella.

Tra le altre opere finanziate da sottolineare nel apitolo "Interventi per la cultura", i 5 milioni di euro per la ’rifunzionalizzazione del complesso di Santa Apollonia’ e i 7,5 per il ’sottoattraversamento dell’Arno - Pescaia San Niccolò’. Altre voci che riguardano l’hinterland: la realizzazione del prolungamento della circonvallazione sud da via Barberinese alla rotatoria di Capalle nel comune di Campi Bisenzio e l’adeguamento della viabilità locale e integrazione della viabilità regionale a Lastra a Signa.