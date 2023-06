Ospedale più grande Gara d’appalto al via

di Paolo Guidotti

Che sia la volta buona? Dopo il completo reperimento dei fondi necessari, ora l’Asl Toscana Centro annuncia ufficialmente il via all’indizione della gara di appalto per la ristrutturazione e l’ampliamento con adeguamento sismico del Presidio ospedaliero del Mugello (nella foto il rendering). Lavori importanti, anzi fondamentali per dare un futuro all’ospedale, che a seguito di un’indagine antisismica, avviata già nel 2003, era stato valutato da una commissione di esperti nel 2011 "non sismicamente adeguato secondo la normativa vigente".

Preoccupazioni comprensibili, polemiche, più progetti presentati, l’idea iniziale di abbattere tutto e ricostruire. Poi alla fine si sono trovate modalità di consolidamento della struttura e si è deciso di effettuare una radicale ristrutturazione, oltre all’ampliamento degli spazi. Nel frattempo sono passati anni, i lavori rimasti al palo e i costi lievitati. Adesso pare vi sia una svolta reale, perché la gara e l’affidamento devono andare avanti senza freni e ripensamenti. I lavori, per un importo evidenziato nel progetto esecutivo di oltre 45 milioni di euro - a base di gara la cifra è di 36 milioni e 592mila euro - riguarderanno l’adeguamento sismico delle attuali volumetrie dell’immobile (7.300 mq), l’aggiunta di fabbricati che ospiteranno le nuove centrali e torri tecnologiche, un altro volume con funzioni sanitarie e ricettive e spazi per gli uffici amministrativi, oltre alla sistemazione delle aree esterne. L’ospedale dunque raddoppierà quasi la superficie, visto che si prevede un’area aggiuntiva di 5.200 mq, per meglio distribuire le funzioni sanitarie all’interno del fabbricato oggi esistente.

La procedura di affidamento dei lavori sarà effettuata in forma telematica e – specifica l’Asl - terrà conto degli indirizzi tecnici per la qualità dell’offerta da parte degli operatori economici. La pubblicazione della gara è in corso e l’Asl stima la sua aggiudicazione, salvo imprevisti, entro ottobre 2023. Altro aspetto importante è che l’intervento sarà attuato per fasi funzionali consentendo all’ospedale di svolgere le attività. Soddisfatto il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni: "Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, questo rappresenta un ulteriore passo spedito per l’indizione della gara, è la notizia che aspettavamo. C’è voluto più tempo del previsto ma confidiamo che ora tutto proceda veloce e si arrivi all’aggiudicazione nei tempi previsti. Sapere che il nostro ospedale verrà ammodernato continuando ad essere comunque operativo è importante".