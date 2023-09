Residuato bellico alla Fortezza Da Basso: granata francese recuperata e fatta brillare in una cava

Firenze, 21 settembre 2023 – Era già successo nel luglio del 2022: il rinvenimento di un ordigno bellico alla Fortezza da Basso di Firenze. La volta scorsa gli ordigni ritrovati furono tre, stavolta uno.

E’ stato infatti ritrovato un oggetto in ferro riconducibile per fattezze a un residuato bellico inesploso e in effetti si trattava di una granata d'artiglieria francese di 16 centimetri ad azione HE (Alto Esplosivo). Sul posto è intervenuto personale specializzato Cmd (Conventional Munition Disposal - Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) dell'Esercito Italiano in concorso alla prefettura di Firenze, invio disposto dal Comando Forze Operative Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola.

Dopo il recupero l’ordigno è stato portato in una cava nella zona di Firenze è fatto brillare.