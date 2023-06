Orchestra toscana classica Mozart secondo Ilacqua

FIRENZE

Sarà la raffinata bacchetta di Biagio Ilacqua a dirigere l’Orchestra Toscana Classica nei due concerti in programma domani e lunedì (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Solista Gregorio Del Vecchio al clarinetto, musiche di Mozart e Schubert.

Talento precoce, Biagio Ilacqua si è formato nei Conservatori di Reggio Calabria e di Palermo, per poi approfondire gli studi con Piero Bellugi, Deian Pavlov e Lazslo Marosi. Alla direzione d’orchestra, affianca un’intensa attività concertistica, sia da solista, al pianoforte, che in formazioni da camera. Tra le sue esperienze sul podio, impossibile non ricordare quelle con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Palermo, con l’Orchestra Sinfonica di Vidin (Bulgaria), con l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Messina, con Orchestra e solisti della Sinfonica di Palermo.

Al centro delle serate il “Concerto per clarinetto e orchestra KV 622” che Wolfgang Amadeus Mozart compose poche settimane prima di spegnersi: opera tersa, eterea, morbida, perfetta per equilibrio timbrico e per esaltare le doti di Gregorio Del Vecchio, altro giovane e promettentissimo talento. Al modello mozartiano rimanda anche la “Sinfonia n. 5 in si maggiore” di Franz Schubert che chiude il programma.

L’inizio è alle 21. Costo dei biglietti 15 e 10 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni [email protected]).

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. - www.toscanaclassica.com - [email protected]

Il festival è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.