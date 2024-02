Opere d’arte contemporanee in dialogo con i capolavori del passato. La nuova proposta degli Uffizi

Le opere d’arte contemporanee in dialogo con i grandi capolavori del passato custoditi nella Galleria degli Uffizi. È Land In Land Out, mostra che sarà visibile nel museo fiorentino fino al 17 marzo. Le opere di sedici artisti contemporanei, otto italiani e otto belgi, in formato panoramico 16:9, sono esposti a coppie e in dialogo con i dipinti dei grandi del passato: Fra Bartolomeo, Giovanni Bellini, Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini e Lippo Memmi, Tintoretto, Veronese. L’esposizione, curata dall’associazione culturale Modo, con sede a Bruxelles, insieme a Francesca Sborgi per le Gallerie degli Uffizi, è stata realizzata anche grazie alla sponsorship di Banca Generali Private. L’impegno a sostegno del mondo dell’arte è parte del Dna di Banca Generali fin dalla sua nascita. La Banca promuove infatti mostre di artisti sul territorio con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre maggiore e pone particolare attenzione proprio all’arte contemporanea.