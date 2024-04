Operato al Santa Maria Nuova. Paziente ringrazia l’equipe medico: "Competenza e disponibilità"

Una lettera di ringraziamento per il lavoro dell’ospedale di Santa Maria Nuova. A inviarla Alessandro Galassi che il 20 marzo è stato ricoverato e sottoposto a un intervento. "Desidero iniziare con un elogio per aver riorganizzato l’iter di pre-ospedalizzazione presso il settore Sapo, il Servizio accoglienza percorso operatorio – scrive - che ha snellito notevolmente i tempi d’attesa. A differenza del 2018 quando tale procedura durava quasi di un’intera giornata, con notevole disagio per i pazienti, oggi in trenta minuti l’iter si conclude". E ancora: "Preme evidenziare la competenza, disponibilità, serietà, attenzione ed educazione di tutto il personale infermieristico. Un ringraziamento – conclude – a tutto il reparto e in particolare al dottor Giovanni Quartararo che mi ha operato, e al dottor Tommaso Grassi, direttore sanitario dell’ospedale, di cui ho apprezzato la professionalità e l’umanità".