.Opera del Duomo, si cambia. La biglietteria è in piazza San Giovanni

L’Opera di Santa Maria del Fiore informa che da oggi la biglietteria per l’ingresso ai monumenti della Cattedrale sarà spostata da piazza Duomo 14/a a piazza San Giovanni 7. La scelta, si spiega, è stata fatta sulla base di vari fattori, che vanno dallo spazio più ampio alla presenza di servizi quali un punto informazioni, bookshop, oltre ai bagni. In più sarà installata una biglietteria automatica che accetterà qualsiasi tipo di pagamento. Dal primo marzo, inoltre, il Brunelleschi Pass (il biglietto cumulativo) diventerà nominativo per disincentivare l’acquisto da rivenditori non autorizzati.