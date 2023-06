Open Fiber cerca rinforzi per le sedi in Toscana

Open Fiber Network Solutions cerca personale in Toscana. Per questo, insieme ad Arti, l’agenzia regionale per il lavoro, ha organizzato un recruiting day per domani, giovedì 8 giugno, presso Villa Vogel in Via Antonio Canova 72, all’Isolotto. A partire dalle ore 10:00, i candidati avranno la possibilità di conoscere le opportunità di lavoro che arrivano dall’azienda e da altre società impegnate nei lavori in fibra ottica. I colloqui saranno sostenuti con i responsabili delle aziende. Più di cento i profili ricercati. Tra questi: escavatoristi, giuntisti, assistenti, addetti alla posa dei cavi interrati e interrati, autisti con patente C. Le principali sedi di lavoro sono Gambassi Terme, Signa e Calenzano. Per partecipare basta presentarsi al colloquio muniti di cv. Open Fiber nasce per realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultralarga in fibra ottica (FTTH) in tutto il Paese. L’obiettivo è garantire la copertura delle principali città italiane e il collegamento delle aree rurali attraverso una rete in fibra ultrabroadband, fornendo servizi e funzionalità sempre più avanzati per i cittadini, le imprese e la PA.