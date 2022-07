Omicidio a Firenze: 41enne ucciso a coltellate. Fermato il figlio 21enne della compagna

Delitto in via dell'Olmatello, nel riquadro la vittima: Jorge Borja

Firenze, 26 luglio 2022 - Risolto nella nottata il caso dell'omicidio di Jorge Borja, il 41enne badante peruviano ammazzato nella serata di ieri con un'arma da taglio nella stanza-cucina dell'appartamento dove viveva, in via dell'Olmatello 10, periferia nord ovest di Firenze, non lontano da Peretola e dall'imbocco dell'autostrada. I fendenti lo hanno raggiunto tra spalla e petto, uno squarcio profondo con recisione di un'arteria e una profondissima emorragia che l'ha dissanguato.

Stamani presto il sostituto procuratore Antonino Nastasi ha disposto il fermo del 21enne figliastro della vittima, figlio della compagna di Borja. Il giovane si trovava gia' in questura per essere ascoltato insieme ad altri possibili testimoni, dopo che gli investigatori della Mobile erano andati a cercare di rintracciare la madre del presunto omicida.

Secondo il pm a suo carico ci sono "gravi indizi di colpevolezza", alimentati da alcune incertezze e contraddizioni nella sua ricostruzione dei fatti. Poi sarebbe crollato facendo importanti e decisive ammissioni nel decreto di fermo tuttavia non e' ancora indicato pare un possibile movente. I tre vivevano insieme in subaffitto nella casa della palazzina di via dell'Olmatello. Da valutare la posizione della donna, la compagna di Borja. A far da detonatore alla tragedia, l'alcol.

Da quanto emerso il 21enne era arrivato in Italia, con un visto turistico, da circa un mese e a giorni sarebbe dovuto rientrare in Perù dove vive col padre. Intanto è atteso per il 27 luglio il conferimento dell'incarico dell'autopsia e degli esami, irripetibili, sugli abiti del giovane. È stata sottoposta a sequestro oltre al coltello anche la stessa abitazione, scena del crimine e altri oggetti tra cui bicchieri e bottiglie di birra.