‘Omaggio in musica a 100 anni dalla nascita del baritono campigiano’: è l’appuntamento di domani al TeatroDante Carlo Monni interamente dedicato a Rolando Panerai (nella foto), figura di spicco nel panorama artistico mondiale per le sue interpretazioni in opere come ‘La Traviata’ e ‘La Bohème’. Un concerto lirico proprio nel teatro in cui Panerai debuttò. L’inizio alle 18,30, a esibirsi il baritono Devid Cecconi, il tenore Gianluca Terranova e il mezzosoprano Valentina Coletti che, accompagnati dal pianoforte del maestro Massimo Barsotti, proporranno musiche di Verdi e Puccini, non solo brani d’opera, ma anche canzoni popolari. Parte del ricavato del concerto sarà devoluto alla ricerca sul cancro.