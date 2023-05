Omaggio filatelico a Lelio Luttazzi

Stefano

Lelio Luttazzi (Trieste 1923-2010) è stato un artista poliedrico, innovatore e allo stesso modo ricercatore e conservatore svolgendo con passione numerosi ruoli, da: musicista, direttore di orchestra, pianista ecc.; a compositore, attore, presentatore, showman e addirittura scrittore, un volto noto, facilmente riconoscibile nei programmi televisivi degli anni ‘60-70 popolare e inconfondibile voce della radio che ininterrottamente dal 1967 al 1976 ha presentato la Hit Parade annunciando le canzoni dei 45 giri più venduti nella settimana. Giunto all’apice del suo successo, Luttazzi fu vittima di un errore giudiziario che ha condizionato una parte della sua carriera senza tuttavia scalfire la sua vena creativa e le sue innate capacità di riproporsi sempre e comunque sul palcoscenico, con partecipazioni a celebri trasmissioni come "Via Radio 2" , "Che tempo che fa" e infine nel 2008 al "Maurizio Costanzo Show" suonando al pianoforte "Ritorno a Trieste". Il 27 aprile è stato emesso un francobollo commemorativo appartenente alla serie "Le eccellenze dello spettacolo" dedicato a Lelio Luttazzi nel 100° anniversario della nascita con valore in tariffa B corrispondente a 1,20 euro. Nella vignetta del francobollo si riproduce il ritratto fotografico di un sorridente Lelio Luttazzi che si sovrappone a un particolare dello spartito di una sua celebre canzone "Canto anche se sono stonato" seguendo la sagoma del suo profilo su cui viene aggiunta a sinistra la firma autografa.