Omaggio al fiabesco universo di Walt Disney

Se i sogni sono desideri la voglia di srotolare il tappeto volante e immergersi nelle fiabe più conosciute diventa un’esperienza da realizzare, in mezzo alle note di sinfonie che ci riportano indietro, a quell’infanzia dove tutto si poteva immaginare. Ora, però, quelle note si possono davvero toccare, grazie all’evento ’Omaggio a Walt Disney’ che l’Orchestra da camera fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta e con le voci di Rebecca Sammartano e Aurelio Rapisarda, porta in scena domani (ore 16) alla Fondazione Franco Zeffirelli. E allora ecco che ci ritroviamo a fianco di Belle e di Lumière, tra i merletti dell’Ala ovest, per poi accorgersi di essere arrivati ‘In fondo al mar’ tra i coralli e le conchiglie, a cantare accanto ad Ariel e Sebastian. Sinfonie che continuano in Oriente, tra i classici di ‘Mulan’, e in mezzo ai ghiacci con Elsa di ‘Frozen’, per non farci mancare "il ricordo di sempre" che ci ha lasciato ‘Anastasia’. E poi ‘Biancaneve’, ‘La bella addormentata nel bosco’, ‘Aladdin’, fra i grandi autori, tra i quali ricordiamo Alan Menken e Kristen e Robert Lopez. Non mancheranno, poi, altri mondi a cui affacciarsi, ma forse sarebbe meglio dire altri spazi, oltre la velocità della luce, con ‘Star Wars’, oppure in quel mondo magico, tra platani picchiatori e fantasmi quasi-senza-testa, al cospetto di ‘Harry Potter’. Un momento per far diventare realtà quei ‘desideri di felicità’ sia per grandi che per bambini, anche grazie agli arrangiamenti di Neri Mancini.

l.otta.