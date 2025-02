Omaggio al Festival di Sanremo

MorandiLa settimana del Festival di Sanremo cattura morbosamente l’attenzione di tutti i mezzi di comunicazione, dalla televisione ai giornali passando per internet e i canali social; con il conduttore, i cantanti in gara, gli ospiti e una serie infinita di addetti ai lavori che propongono e commentano le più svariate situazioni.Le canzoni, belle o brutte che siano e la musica che le accompagna, finiscono per essere un pretesto per discutere di tutto e su tutto; dagli abiti alle acconciature dei capelli cercando su ogni frase e su qualche sguardo una traccia per creare il gossip o quanto meno per intavolare una discussione spesso senza senso. Tra i bellissimi fiori di Sanremo e il palco con sceneggiature superlative, le luci della ribalta e il mondo della musica, non poteva certo mancare un omaggio filatelico con un inaspettato passaggio televisivo durante l’ultima serata, tradotto in un francobollo commemorativo emesso il 15 febbraio scorso con valore in tariffa B 50g corrispondente a €. 2,75 che il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha voluto dedicare alla 75° edizione del Festival della Canzone ItalianaNella vignetta del francobollo si riproduce il logo della manifestazione con un richiamo musicale in alto e gli immancabili e coloratissimi fiori nella parte bassa a rappresentare la Città di Sanremo.