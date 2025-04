Omaggio a Tino Schirinzi: "Vi racconto mio padre"

di Pier Francesco Nesti

Uno spettacolo poetico e necessario. Necessario per colei che ne è protagonista. Ma anche perché consente di raccontare uno spaccato di storia del teatro, oltre che del nostro paese, e di qualcuno che ne è stato protagonista, ma che probabilmente è stato frettolosamente dimenticato. Tutto questo è ‘Tino Schirinzi – Mio padre’, su cui si aprirà il sipario domani sera (ore 21) al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Scritto e interpretato da Alla Munchenbach, con la consulenza alla regia di Mirko Angelo Castaldo, ha inoltre il supporto foto-video di Francesco Scatarzi e gli interventi musicali dal vivo di Leonardo Parisio, in arte This Pari, cantautore e musicista mugellano. La voce narrante, infatti, è quella di una figlia, Alla appunto, che solo a 21 anni ha scoperto l’identità del suo vero padre e ha impiegato del tempo a ricostruire quel vuoto, trasformandolo in un’opera viva e profonda, in grado di commuovere e incantare.

"Neanche Shakespeare – racconta – sarebbe stato in grado di fare in modo che questa storia venisse alla luce. Quando ho capito infatti chi fosse il mio padre naturale, lui era già morto da un anno per cui non ho avuto la possibilità di costruirci un rapporto". Così, attraverso testimonianze, aneddoti, immagini d’archivio e musiche originali, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio emozionante che attraversa quasi un secolo di storia teatrale, politica e personale.

"Tutto è nato dalla mia tesi, che poi è diventata un libro". Parlando e "facendomi raccontare da chi lo aveva conosciuto come Piera Degli Esposti, Ottavia Piccolo, Claudio Magris, Walter Pagliaro e molti altri ancora, ma senza che fossero al corrente del perché". Quello che emerge è quindi un racconto intimo, ma nel quale Alla Munchenbach, attrice franco-tarantina, affronta con coraggio la propria mancanza e la trasforma in una rinascita artistica e umana. "Con questo spettacolo ho fatto pace con la mia storia. Ho finalmente ricostruito la figura di mio padre e capito che condividere quello che è stato fa bene a me e fa bene a chi mi ascolta".

E ancora: "Perché vedere lo spettacolo? Perché è una storia vera in cui ci sono più storie che si intrecciano fra di loro". Nel 1993, affetto da un tumore terminale, Schirinzi decise di porre fine alla sua vita insieme alla moglie, la musicista Desy Lumini. Il 18 agosto, giorno del compleanno di Desy, i due si gettarono mano nella mano da un viadotto in costruzione vicino alla diga di Bilancino, nel Mugello: non a caso il 23 maggio lo spettacolo andrà in scena al Teatro di Pagliana, a Firenzuola.