Omaggio a Luigi Gordigiani. Comparato e Fabbrini per ’In riva all’Arno’

’In riva all’Arno’: il nuovo appuntamento di Maggio Aperto, la sezione che l’87esimo Festival del Maggio, è un omaggio al compositore fiorentino Luigi Gordigiani (1806-1860), conosciuto come ’lo Schubert italiano’, la cui creatività si espresse nel genere della canzone per voce e pianoforte. Il concerto, stasera alle 20 nella Sala Orchestra, ha per protagonisti il mezzosoprano Marina Comparato (nella foto) e il pianista Gianni Fabbrini. In programma un’ampia selezione delle musiche di Gordigiani alternate ai più noti lieder di Schubert. Gordigiani, che faceva parte di una famiglia di artisti, provò a cimentarsi senza successo nell’opera lirica, quindi si volse al repertorio da camera, legando alla romanza da salotto la sua ampia popolarità che raggiunse tutta l’Europa: oltre 300 composizioni pubblicate e tradotte in tutte le lingue. "Il concerto – spiega Comparato – nasce dall’incisione di un cd. Avere l’opportunità di presentare il progetto in un’occasione così importante mi rende felice. Gordigiani fu molto noto in epoca risorgimentale. L’abbiamo affiancato a Schubert perché nel lavoro di ricerca abbiamo ritrovato nella biblioteca del Cherubini un’interessante raccolta di suoi lieder tradotti in italiano, che sottolinea la vicinanza dei due compositori".

Chiara Caselli