Omaggio a don Milani. Tre giorni alla Pergola per il centenario

Dal 19 al 21 settembre tre giorni di spettacoli, incontri e dibattiti al Teatro della Pergola su don Milani e l’arte nel centenario della nascita del priore di Barbiana. Il titolo, ‘L’opera d’arte: una mano tesa al nemico perché cambi’, è tratto da Lettera a una professoressa.

Il progetto è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura con il patrocinio di Rai con il contributo di Regione Toscana, Fondazione Etica, Fondazione CR Firenze in collaborazione con Teatro della Toscana. Tra gli ospiti, Flavio Insinna, Sergio Castellitto (in video), Tomaso Montanari, Anna Meacci, Fabio Monti. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione online al link https:tinyurl.comdonmilanielarte. Don Milani e i suoi ragazzi hanno definito l’arte con parole semplici ma che nascondono una ricchezza profonda: "Così abbiamo capito che cos’è l’arte. È volere male a qualcuno o qualche cosa. Ripensarci sopra a lungo. Farsi aiutare dagli amici in un paziente lavoro di squadra. Pian piano viene fuori quello che di vero c’è sotto l’odio. Nasce l’opera d’arte: una mano tesa al nemico perché cambi".

Si comincia martedì 19 settembre, alle 21, con l’Introduzione di Rosy Bindi, presidente del Comitato per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani. Alle 21,30 Rileggere don Milani, presenta Giovanni Anversa, legge Flavio Insinna, con l’accompagnamento musicale di Franco Vichi al flauto. Fra i vari appuntamenti il pomeriggio di mercoledì 20 settembre è dedicato al tema don Milani e il cinema. Alle 16 l’incontro ’Don Milani tra il grande e il piccolo schermo’ con Federico Ruozzi, poi ‘Don Lorenzo al cinema’ con Marco Vanelli, poi ‘Lo sguardo di e su Gesù’, con Alessandro Andreini, ‘Ricerca su documenti audiovisivi prodotti su Don Lorenzo Milani’ con Vito Rosso e alle 18,30 proiezione di ‘Don Milani’ di Ivan Angeli, 1976, ore 21 proiezione ‘Un prete scomodo’ di Pino Tosini, 1975. I film saranno introdotti da Andrea Bigalli e Giuliano Fontani.