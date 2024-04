Omaggio a Catani . Donato il Barba d’oro alla memoria del fisico

Il Comune di Barberino di Mugello la massima onorificenza cittadina, il "Barba d’Oro", non ha potuto consegnargliela di persona, ma solo alla memoria. Perché Stefano Catani, vissuto fin dalla nascita nel paese mugellano, è scomparso nel gennaio scorso, all’età di 66 anni. Ed era un fisico eminente, uno dei massimi esperti mondiali della teoria delle interazioni forti in fisica quantistica. Così si è tenuta in suo onore, nella sala Vangi di Palazzo Pretorio, una cerimonia per ricordare la sua figura e la sua opera, presenti il sindaco Giampiero Mongatti, la moglie Anna Pieraccini e il collega e amico Massimiliano Grazzini Il barberinese Stefano Catani è stato uno dei grandi pionieri nello sviluppo della Cromodinamica Quantistica (QCD) come scienza di precisione. Le sue ricerche sono internazionalmente riconosciute come fondamentali per il successo del programma di fisica agli acceleratori di alta energia, in particolare per lo studio della fisica del bosone di Higgs e del Quark Top.