Firenze, 10 settembre 2019 - Sei favorevole alla candidatura di Firenze alle Olimpiadi estive del 2032? Il progetto del sindaco Dario Nardella fa discutere in città. L'idea è quella di un tandem con Bologna, con cui Firenze si dividerebbe le gare. Un sogno, una visione per il momento e nulla più. Ma anche una base su cui iniziare a lavorare. Nardella e il sindaco di Bologna Merola hanno già parlato del progetto. E tu che ne pensi? Firenze dovrebbe candidarsi alle Olimpiadi? Vota qui sotto.

Intanto proseguono le reazioni a Firenze riguardo alla candidatura. “La buona politica - dice Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze - è quella che quando fa scelte cerca non di guardare alle prossime elezioni ma alle prossime generazioni. Per questo la proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella per le Olimpiadi 2032 da ospitare fra Firenze e Bologna ci piace e ci convince e per quello che ci riguarda siamo a disposizione di Palazzo Vecchio per dare il nostro sostegno nei modi che si riterrà è più opportuno”.